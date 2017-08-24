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Родионов: выход из группы Лиги чемпионов будет успехом для "Спартака"

Спорт
24 августа, 20:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Генеральный директор красно-белых из соперников по групповому турниру выделил английский "Ливерпуль"

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Сергей Родионов

Сергей Родионов

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Выход из группы Лиги чемпионов будет успехом для "Спартака", а попадание в "Лигу Европы - достойным результатом. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор красно-белых Сергей Родионов.

В четверг стало известно, что "Спартак" сыграет с английским "Ливерпулем", испанской "Севильей" и словенским "Марибором" в группе Е Лиги чемпионов.

"Группа могла быть и хуже, но мы простой и не ждали, так как редко играем в Лиге чемпионов. "Ливерпуль" видится фаворитом группы, а с остальными можно пробовать играть. Отличным результатом будет выход в плей-офф, достойным - вылет в Лигу Европы, остальное - провал. Надеемся, что болельщики нас поддержат и заполнят стадион на домашних матчах", - сказал Родионов.

Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут 12-13 сентября.

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