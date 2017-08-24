Родионов: выход из группы Лиги чемпионов будет успехом для "Спартака"

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Выход из группы Лиги чемпионов будет успехом для "Спартака", а попадание в "Лигу Европы - достойным результатом. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор красно-белых Сергей Родионов.

В четверг стало известно, что "Спартак" сыграет с английским "Ливерпулем", испанской "Севильей" и словенским "Марибором" в группе Е Лиги чемпионов.

"Группа могла быть и хуже, но мы простой и не ждали, так как редко играем в Лиге чемпионов. "Ливерпуль" видится фаворитом группы, а с остальными можно пробовать играть. Отличным результатом будет выход в плей-офф, достойным - вылет в Лигу Европы, остальное - провал. Надеемся, что болельщики нас поддержат и заполнят стадион на домашних матчах", - сказал Родионов.

Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут 12-13 сентября.