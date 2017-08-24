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Рахимич: ЦСКА имеет реальные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Спорт
24 августа, 20:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Бывший полузащитник армейцев заявил, что матч с английским "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" будет особенным

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Элвер Рахимич

Элвер Рахимич

© Михаил Фомичев/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА вполне может побороться за выход из группы футбольной Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич, ныне являющийся тренером команды 2003 года рождения.

В четверг стало известно, что ЦСКА сыграет с английским "Манчестер Юнайтед", португальской "Бенфикой" и швейцарским "Базелем" в группе А.

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ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе Лиги чемпионов

"ЦСКА достались хорошие соперники, с "Манчестер Юнайтед" будет сложно. "Базель" и "Бенфика" - это команды, которые, на мой взгляд, вполне проходимы. Армейцы имеют реальные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Думаю, что фаворит - "Манчестер", а остальные клубы разыграют вторую путевку за выход из группы", - сказал Рахимич.

"Встреча в гостях против "Манчестер Юнайтед" будет особенной, играть против английской команды на "Олд Траффорд" - одно удовольствие. Я надеюсь, что каждый игрок ЦСКА это прочувствует. В остальном повторюсь, что ЦСКА достались хорошие соперники, мы имеем реальный шанс за последние пять лет выйти из группы. Но нужно понимать, что Лига чемпионов - это такой турнир, который не прощает ошибок", - добавил Рахимич.

Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут 12-13 сентября.

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