Рахимич: ЦСКА имеет реальные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА вполне может побороться за выход из группы футбольной Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич, ныне являющийся тренером команды 2003 года рождения.
В четверг стало известно, что ЦСКА сыграет с английским "Манчестер Юнайтед", португальской "Бенфикой" и швейцарским "Базелем" в группе А.
"ЦСКА достались хорошие соперники, с "Манчестер Юнайтед" будет сложно. "Базель" и "Бенфика" - это команды, которые, на мой взгляд, вполне проходимы. Армейцы имеют реальные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Думаю, что фаворит - "Манчестер", а остальные клубы разыграют вторую путевку за выход из группы", - сказал Рахимич.
"Встреча в гостях против "Манчестер Юнайтед" будет особенной, играть против английской команды на "Олд Траффорд" - одно удовольствие. Я надеюсь, что каждый игрок ЦСКА это прочувствует. В остальном повторюсь, что ЦСКА достались хорошие соперники, мы имеем реальный шанс за последние пять лет выйти из группы. Но нужно понимать, что Лига чемпионов - это такой турнир, который не прощает ошибок", - добавил Рахимич.
Матчи первого тура группового раунда Лиги чемпионов пройдут 12-13 сентября.