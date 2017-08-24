Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Газзаев: ЦСКА нужно усиливать атаку для выхода из группы Лиги чемпионов

Спорт
24 августа, 20:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Армейцы сыграют в группе А с английским "Манчестер Юнайтед", швейцарским "Базелем" и португальской "Бенфикой"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Валерий Газзаев

Валерий Газзаев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольному клубу ЦСКА нужно усиление в линии атаки для успешной игры в групповом раунде Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев.

В групповом турнире Лиги чемпионов ЦСКА сыграет в группе А с английским "Манчестер Юнайтед", швейцарским "Базелем" и португальской "Бенфикой".

"У ЦСКА есть возможность достаточно успешно сыграть и выйти из группы, но для этого нужно усиление, прежде всего, в линии атаки. Я не скажу, что кардинально что-то изменилось в игре команды по сравнению с прошлым годом, - сказал Газзаев. - Фаворитом в группе является "Манчестер Юнайтед", а остальные команды имеют равные шансы на выход в плей-офф".

"Спартак" сыграет в группе Е с "Севильей" (Испания), "Ливерпулем" (Англия) и "Марибором" (Словения). По словам Газзаева, фаворитом является "Ливерпуль". "Группа, где играет "Спартак", достаточно проходимая, но при одном условии: "Спартаку" обязательно нужно усиление как минимум четырех позиций, чтобы выйти из нее", - отметил собеседник.

Групповой турнир Лиги чемпионов стартует 12-13 сентября.

Смотрите также

Главный тренер ЦСКА: "Манчестер Юнайтед" является фаворитом группы в Лиге чемпионов

Рахимич: ЦСКА имеет реальные шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Вернблум: ЦСКА попал в хорошую группу в Лиге чемпионов и сделает все возможное для побед

ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе Лиги чемпионов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17
2
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
3
ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе Лиги чемпионов
4
Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама