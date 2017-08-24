Газзаев: ЦСКА нужно усиливать атаку для выхода из группы Лиги чемпионов

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольному клубу ЦСКА нужно усиление в линии атаки для успешной игры в групповом раунде Лиги чемпионов. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев.

В групповом турнире Лиги чемпионов ЦСКА сыграет в группе А с английским "Манчестер Юнайтед", швейцарским "Базелем" и португальской "Бенфикой".

"У ЦСКА есть возможность достаточно успешно сыграть и выйти из группы, но для этого нужно усиление, прежде всего, в линии атаки. Я не скажу, что кардинально что-то изменилось в игре команды по сравнению с прошлым годом, - сказал Газзаев. - Фаворитом в группе является "Манчестер Юнайтед", а остальные команды имеют равные шансы на выход в плей-офф".

"Спартак" сыграет в группе Е с "Севильей" (Испания), "Ливерпулем" (Англия) и "Марибором" (Словения). По словам Газзаева, фаворитом является "Ливерпуль". "Группа, где играет "Спартак", достаточно проходимая, но при одном условии: "Спартаку" обязательно нужно усиление как минимум четырех позиций, чтобы выйти из нее", - отметил собеседник.

Групповой турнир Лиги чемпионов стартует 12-13 сентября.