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Белоруска Колодинская завоевала золото на чемпионате мира по борьбе

Спорт
24 августа, 23:50 UTC+3 ТАСС

В финальной схватке она была сильнее чемпионки мира 2016 года в весе до 55 кг японки Маи Мукайды

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Ванесса Колодинская

Ванесса Колодинская

© EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 24 августа. Белоруска Ванесса Колодинская завоевала золотую медаль в весовой категории до 53 кг на чемпионате мира по борьбе, который проходит в Париже.

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В финальной схватке она была сильнее чемпионки мира 2016 года в весе до 55 кг японки Маи Мукайды. Бронзу завоевали гречанка Мария Преволараки и Роксана Засина из Польши. 24-летняя Колодинская второй раз в карьере стала чемпионкой мира, на турнире в Канаде в 2012 году она завоевала золото в весе до 48 кг. Также белоруска в 2017 году стала чемпионкой Европы (до 53 кг).

В весе до 48 кг золото завоевала японка Ую Сасаки, победившая в финале румынку Алину Вуч. Бронза в активе турецкой спортсменки Эвин Демирхан и представительницы КНДР Ким Сон-Хьян.

Олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро Рисако Каваи из Японии победила в весовой категории до 63 кг, одолев в финальной схватке американку Эллисон Маккензи Рэган. Бронзовые медали завоевали Анастасия Григорьева из Латвии и шведка Йоханна Матссон.

Олимпийская чемпионка 2016 года японка Сара Досё стала чемпионкой в весе до 69 кг. В финале она победила немку Алине Фоккен, которая является чемпионкой мира 2014 года. Француженка Кумба Ларок и китаянка Юэ Хань стали бронзовыми медалистками.

Мировое первенство в Париже завершится 26 августа.

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