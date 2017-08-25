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Звезды российского и мирового автоспорта соберутся в Сочи на фестивале "Зажигание-2017"

Спорт
25 августа, 1:05 UTC+3 ТАСС

Фестиваль стартует 25 августа в Олимпийском парке одновременно с началом ретро-ралли, маршрут которого будет проходить по всему городу Сочи

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На территории гоночного комплекса "Сочи Автодром"

На территории гоночного комплекса "Сочи Автодром"

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 25 августа. Пилоты программы развития автоспорта SMP Racing Виталий Петров и Антон Ладыгин примут участие в фестивале "Зажигание-2017", который состоится в последние выходные лета в Сочи.

По словам Петрова, на мероприятии "будет представлен первый российский спортпрототип BR01 и формульный болид, которые участвовали в крупных международных соревнованиях". "Подобные мероприятия помогают спортсменам и болельщикам сблизиться, а это очень важно для всего нашего автоспорта", - сказал он.

Фестиваль стартует 25 августа в Олимпийском парке одновременно с началом ретро-ралли, маршрут которого будет проходить по всему городу Сочи. Программа мероприятия предусматривает выступления каскадеров и самых именитых гонщиков России, чемпионов страны по ралли и кольцевым гонкам, победителей ралли-рейдов "Дакар" и "Шелковый путь", представителей "Дрифт Серии", мастеров экстремального вождения и каскадеров.

Во второй день фестиваля, в субботу, участники будут соревноваться не только за награды, но и за титулы "Самый стильный экипаж" и "Лучшее перевоплощение" в конкурсе d Elegance. Запланировано также презентационное шоу шоссейно- кольцевых гонок, демонстрационные заезды Mitjet и шоу каскадеров, выступление команды "КамАЗ-Мастер" и Red Bull.

Последний уикенд уходящего лета обещает незабываемые впечатления: звезды автоспорта выступят перед зрителями на своих боевых машинах вместе с каскадерами, танцорами в свето-пиротехническом оформлении, гости фестиваля смогут не только увидеть раритетные экземпляры известных автомобильных марок, но и познакомиться с внутренним миром автоспорта, пообщаться с гонщиками, получить автографы и прокатиться по трассе "Формулы-1" на гоночном такси.

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