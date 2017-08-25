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Кокорин: футболисты "Зенита" хотят победить в РФПЛ, чтобы играть в Лиге чемпионов

Спорт
25 августа, 0:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, августа. /ТАСС

Форвард клуба из Санкт-Петербурга заявил, что команда счастлива выходом в групповой турнир Лиги Европы

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Александр Кокорин

Александр Кокорин

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Футболисты "Зенита" хотят выиграть чемпионат России, чтобы играть в Лиге чемпионов. Об этом журналистам заявил нападающий команды Александр Кокорин.

В четверг "Зенит" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы на своем поле обыграл голландский "Утрехт" со счетом 2:0 в дополнительное время и вышел в групповой этап турнира.

"Дома у нас получился фантастический матч, столько людей пришло, спасибо всем болельщикам. Счастливы, что выиграли, выполнили задачу. Но "Зенит" привык играть в Лиге чемпионов, поэтому все хотят выиграть чемпионат, чтобы попасть в этот турнир", - сказал Кокорин.

После семи туров чемпионата России "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

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