Шалимов: невыход в групповой этап Лиги Европы является катастрофой для "Краснодара"

БЕЛГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Непопадание в групповой этап футбольной Лиги Европы стало для "Краснодара" настоящей катастрофой. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер кубанцев Игорь Шалимов.

В домашнем матче раунда плей-офф квалификации, прошедшем 17 августа, "Краснодар" победил сербскую "Црвену Звезду" со счетом 3:2, а в четверг в гостях уступил 1:2. За счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, в групповой этап турнира вышла "Црвена Звезда". "Краснодар" впервые не сумел преодолеть квалификацию Лиги Европы.

На вопрос, станет ли теперь "Краснодару" легче в чемпионате России, учитывая, что не придется разрываться между национальным первенством и еврокубками, Шалимов ответил: "Говорить об этом смысла не вижу, это неправильно. Мы стремимся играть в Лиге Европы, занимать высокие места. Я не буду говорить, что это хорошо. Это катастрофа для нашего клуба".