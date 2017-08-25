Шалимов: "Краснодар" отошел от своей игры в матче с "Црвеной Звездой"Спорт 25 августа, 1:10
Звезды российского и мирового автоспорта соберутся в Сочи на фестивале "Зажигание-2017"Спорт 25 августа, 1:05
Шалимов: невыход в групповой этап Лиги Европы является катастрофой для "Краснодара"Спорт 25 августа, 1:01
Отдохнули и снова в бой: гонщики "Формулы-1" после летних каникул выступят в БельгииСпорт 25 августа, 0:54
Победа "Зенита" позволила России приблизиться к Франции в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 25 августа, 0:43
Несколько болельщиков "Црвены Звезды" прорвались на поле после матча с "Краснодаром"Спорт 25 августа, 0:39
Летчики ВКС РФ за неделю 11 раз поднимались на перехват иностранных самолетовАрмия и ОПК 25 августа, 0:36
Кокорин: "Зенит" обязан был побеждать "Утрехт" при такой поддержке на стадионеСпорт 25 августа, 0:31
CNN выложил видео ареста на Украине граждан КНДР, пытавшихся украсть "чертежи" ракетМеждународная панорама 25 августа, 0:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЛГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Непопадание в групповой этап футбольной Лиги Европы стало для "Краснодара" настоящей катастрофой. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер кубанцев Игорь Шалимов.
В домашнем матче раунда плей-офф квалификации, прошедшем 17 августа, "Краснодар" победил сербскую "Црвену Звезду" со счетом 3:2, а в четверг в гостях уступил 1:2. За счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, в групповой этап турнира вышла "Црвена Звезда". "Краснодар" впервые не сумел преодолеть квалификацию Лиги Европы.
На вопрос, станет ли теперь "Краснодару" легче в чемпионате России, учитывая, что не придется разрываться между национальным первенством и еврокубками, Шалимов ответил: "Говорить об этом смысла не вижу, это неправильно. Мы стремимся играть в Лиге Европы, занимать высокие места. Я не буду говорить, что это хорошо. Это катастрофа для нашего клуба".