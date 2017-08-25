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Шалимов: невыход в групповой этап Лиги Европы является катастрофой для "Краснодара"

Спорт
25 августа, 1:01 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Российский клуб не смог пробиться в основную стадию турнира, уступив в ответном матче раунда плей-офф сербской "Црвене Звезде" со счетом 1:2

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Игорь Шалимов

Игорь Шалимов

© Виталий Тимкив/ТАСС

БЕЛГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Непопадание в групповой этап футбольной Лиги Европы стало для "Краснодара" настоящей катастрофой. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер кубанцев Игорь Шалимов.

В домашнем матче раунда плей-офф квалификации, прошедшем 17 августа, "Краснодар" победил сербскую "Црвену Звезду" со счетом 3:2, а в четверг в гостях уступил 1:2. За счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, в групповой этап турнира вышла "Црвена Звезда". "Краснодар" впервые не сумел преодолеть квалификацию Лиги Европы.

На вопрос, станет ли теперь "Краснодару" легче в чемпионате России, учитывая, что не придется разрываться между национальным первенством и еврокубками, Шалимов ответил: "Говорить об этом смысла не вижу, это неправильно. Мы стремимся играть в Лиге Европы, занимать высокие места. Я не буду говорить, что это хорошо. Это катастрофа для нашего клуба".

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