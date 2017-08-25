Соперник российского бойца ММА Корешкова француз Нжокуани провалил взвешивание

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ТАСС, 25 августа. Французский боец смешанного стиля Чиди Нжокуани не смог вписаться в вес перед боем в рамках турнира Bellator 182 против россиянина Андрея Корешкова. Об этом сообщает портал MMA Junkie.
Бой между Корешковым и Нжокуани состоится в весовой категории до 77,6 кг в ночь на 26 августа в рамках турнира Bellator 182. Корешков на официальном взвешивании показал результат 77,6 кг. Нжокуани превысил лимит, показав вес 79,4 кг.
Француз шестой раз за последние шесть лет проваливает взвешивание. Нжокуани будет оштрафован на определенный процент от его заработка за бой.
Корешков 3 марта должен был провести бой против американца Фернандо Гонсалеса, однако во время подготовки сломал ногу. Бой был отменен.
В ноябре 2016 года Корешков потерпел второе поражение в карьере, проиграв американцу Дугласу Лиме нокаутом в третьем раунде на турнире Bellator 164 в Израиле, хотя после двух первых отрезков боя имел преимущество. В бою с Лимой россиянин потерял титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Bellator. Всего на счету россиянина 19 побед (10 - нокаутом) и два поражения.
Нжокуани в январе единогласным решением судей победил американца Мелвина Гиларда. В активе американского бойца 17 побед и четыре поражения.