Шалимов: "Краснодар" отошел от своей игры в матче с "Црвеной Звездой"

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БЕЛГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Игра сербской "Црвены Звезды" и неудовлетворительное качество газона на стадионе "Райко Митич" не позволили "Краснодару" продемонстрировать привычный футбол в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов.
В домашнем матче, прошедшем 17 августа, "Краснодар" победил "Црвену Звезду" со счетом 3:2, а в четверг в гостях уступил 1:2. За счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, в групповой этап турнира вышла "Црвена Звезда". "Краснодар" впервые не сумел преодолеть квалификацию Лиги Европы.
"Таких команд - силовых, обороняющихся большим числом - в чемпионате России достаточно, мы часто сталкиваемся с такой манерой игры, когда нужно не пропускать быстрые атаки. С этим мы более-менее справились. Но, к сожалению, мы отошли от своей игры, соперник вынудил нас упростить игру.
Нам пришлось отправить вперед центрального защитника (Андреаса Гранквиста - прим. ТАСС)", - сказал Шалимов.
На вопрос, помешало ли "Краснодару" низкое качество газона, специалист ответил: "Не хочу, чтобы это выглядело оправданием, но да, к сожалению, нам пришлось максимально упростить игру именно из-за качества поля. Мы и раньше отправляли центрального защитника вперед, но за пять минут до конца матча, а сегодня это пришлось сделать за 20 минут до конца, потому что понимали, что разыгрывать комбинации при такой плотной обороне и на поле такого качества сложно. Ребята молодцы, что и пенальти заработали, и имели еще моменты; играли мы не в свое, но играли достойно".
"Мы пропустили быстрый гол, чего опасались. Но ничего страшного в первом тайме не произошло, ведь мы могли бы пропустить, допустим, на 85-й минуте, и времени, чтобы отыграться, осталось бы совсем мало. А вот второй гол в начале второй половины очень осложнил нам игру в плане результата, потому что нам нужно было забивать два мяча. При этом мы имели несколько моментов, забили с пенальти, в концовке со штрафного могли сравнять счет, но, видимо, не наш день сегодня", - добавил Шалимов.
Впервые в нынешнем сезоне в стартовом составе "Краснодара" вышел нападающий Федор Смолов. "Видно, что Федор не в оптимальной форме. Надеюсь, он начнет забивать как можно скорее", - отметил Шалимов.