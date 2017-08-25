Тренер: футболисты "Црвены Звезды" сумели преподнести "Краснодару" сюрприз

БЕЛГРАД, 25 августа. /ТАСС/. "Црвена Звезда" в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы сумела удивить "Краснодар" сильной игрой. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сербского клуба Владан Милоевич.

В выездном матче, прошедшем 17 августа, "Црвена Звезда" уступила "Краснодару" со счетом 2:3, а в четверг дома победила 2:1. За счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, белградская команда вышла в групповой этап Лиги Европы. На встрече в Белграде присутствовало около 50 тысяч зрителей.

"В первом матче мы проиграли, а сегодня хотели преподнести им сюрприз, и нам удалось это сделать. Это большая победа для нашего клуба, нам противостоял сложный соперник. Мы долго ждали выхода в групповой этап Лиги Европы, приятно, что стадион был заполнен, что мы сумели разделить победу вместе с нашими болельщиками, они поддерживали нас очень горячо, большое им спасибо за это. Мы не намерены останавливаться на том, чего достигли", - сказал Милоевич.

"Сегодня победило сердце", - подчеркнул главный тренер "Црвены Звезды".