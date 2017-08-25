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Тренер: футболисты "Црвены Звезды" сумели преподнести "Краснодару" сюрприз

Спорт
25 августа, 1:27 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 25, августа. /ТАСС

Главный тренер сербского клуба Владан Милоевич заявил, что его подопечные не намерены останавливаться на выходе в групповой турнир Лиги Европы

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Владан Милоевич

Владан Милоевич

© EPA/MARTIN DIVISEK

БЕЛГРАД, 25 августа. /ТАСС/. "Црвена Звезда" в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы сумела удивить "Краснодар" сильной игрой. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сербского клуба Владан Милоевич.

В выездном матче, прошедшем 17 августа, "Црвена Звезда" уступила "Краснодару" со счетом 2:3, а в четверг дома победила 2:1. За счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, белградская команда вышла в групповой этап Лиги Европы. На встрече в Белграде присутствовало около 50 тысяч зрителей.

"В первом матче мы проиграли, а сегодня хотели преподнести им сюрприз, и нам удалось это сделать. Это большая победа для нашего клуба, нам противостоял сложный соперник. Мы долго ждали выхода в групповой этап Лиги Европы, приятно, что стадион был заполнен, что мы сумели разделить победу вместе с нашими болельщиками, они поддерживали нас очень горячо, большое им спасибо за это. Мы не намерены останавливаться на том, чего достигли", - сказал Милоевич.

"Сегодня победило сердце", - подчеркнул главный тренер "Црвены Звезды".

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"Краснодар" проиграл "Црвене Звезде" и не смог выйти в групповой этап Лиги Европы

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