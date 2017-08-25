СМИ: "Барселона" согласовала переход Дембеле из дортмундской "Боруссии" за €150 млн

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ТАСС, 25 августа. Дортмундская "Боруссия" и "Барселона" договорились о трансфере французского футболиста Усмана Дембеле. Об этом сообщает газета L’Équipe.
По данным издания, испанский клуб заплатит за 20-летнего нападающего €150 млн, включая различные бонусы. Дембеле подпишет с "Барселоной" пятилетний контракт. Представители клубов договорились о переходе форварда в Монако, где в четверг прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18, а также вручение наград лучшим игрокам по итогам прошлого сезона.
3 августа "Барселона" получила €222 млн, после того как нападающий команды Неймар выкупил свой контракт и перешел в ПСЖ. Таким образом, трансфер Дембеле может стать второй самой дорогой сделкой в истории футбола.
В прошедшем сезоне Дембеле провел 49 матчей, в которых забил 10 мячей.