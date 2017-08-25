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Квят заявил, что не будет менять стиль вождения из-за угрозы дисквалификации

Спорт
25 августа, 1:53 UTC+3 ТАСС

Российский гонщик имеет 10 штрафных баллов, которые сгорают по истечении года после присуждения

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Даниил Квят

Даниил Квят

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 25 августа. Российский гонщик команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят заявил, что не будет менять стиль вождения из- за возможной дисквалификации на один этап. Его слова приводит русскоязычная версия портала Аutosport.com.

Квят в июле дважды стал участником инцидентов на стартах гонок. На Гран-при Австрии россиянин спровоцировал столкновение, в результате которого пострадали болиды Фернандо Алонсо из "Макларена" и Макса Ферстаппена из команды "Ред Булл". В Великобритании Квят столкнулся с напарником по команде Карлосом Сайнсом-младшим, в результате чего испанец был вынужден сойти с гонки. Кроме того, на Гран-при Венгрии Квят был оштрафован на три позиции на старте гонки за блокировку пилота "Уильямса" Лэнса Стролла в первом сегменте квалификации.

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Российский гонщик имеет 10 штрафных баллов, которые сгорают по истечении года после присуждения. Если он наберет за год 12 баллов, то пропустит одну гонку. Первые штрафные баллы Квята сгорят 23 октября.

"Это [возможная дисквалификация] не окажет серьезного влияния, - сказал Квят. - Мы с командой хорошо понимаем ситуацию и, конечно, постараемся избежать новых штрафных очков, поэтому на самом деле все просто. Больше сделать невозможно, мне очень не повезло заработать этот штрафной балл в Венгрии, но так бывает. Я не собираюсь отвечать критикам, мне все равно".

В 11 гонках сезона Квят набрал четыре очка в личном зачете, тогда как его напарник по команде испанец Карлос Сайнс-младший записал в актив 31 балл. Следующий этап пройдет с 25 по 27 августа в Бельгии. "Впереди еще полсезона, и я знаю, если избегать проблем в квалификации и гонке, то у меня будет все для того, чтобы финишировать в очках. Моя цель на Гран-при Бельгии такая же, как и на всех остальных этапах - постараться как можно лучше сделать свою работу и набрать очки, хоть это и не самая простая трасса для нашей команды, но и не самая худшая", - добавил Квят.

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