Ману Джинобили подписал новый контракт с клубом НБА "Сан-Антонио"

ТАСС, 25 августа. Аргентинец Ману Джинобили подписал новый двухлетний контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио". Об этом сообщает журналист Yahoo Шэмс Чарания на своей странице в Twitter.

Manu Ginobili has signed a two-year, $5 million deal to return to the San Antonio Spurs, league sources tell The Vertical. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 24, 2017

По новому двухлетнему соглашению, 40-летний защитник заработает $5 млн.

Всю свою карьеру в НБА Джинобили провел в "Сан- Антонио", за который он выступает с 2002 года. В составе команды он четыре раза становился чемпионом НБА (2003, 2005, 2007, 2014). В прошедшем сезоне он провел 69 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем 7,5 очка за игру. В плей-офф он сыграл в 16 матчах, в которых набирал 6,6 очка за игру.

В составе сборной Аргентины Джинобили выиграл Олимпийские игры в 2004 году, а в 2008 году стал бронзовым призером. На чемпионате мира в 2002 году аргентинец выиграл серебро.