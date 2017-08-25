Футбольному тренеру Курбану Бердыеву исполняется 65 лет

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Главному тренеру футбольного клуба "Рубин" из Казани Курбану Бердыеву исполняется 65 лет. Бердыев дважды выигрывал с "Рубином" чемпионат России, выступал с казанским клубом в Лиге чемпионов, а в прошлом сезоне вывел в основную стадию главного еврокубка "Ростов".

Курбан Бердыев является одним из самых успешных российских тренеров, который, приняв в Казани клуб первой лиги, довел его до уровня Лиги чемпионов, где побеждал "Барселону". В прошлом сезоне "Ростов" Бердыева сумел обыграть в Лиге чемпионов мюнхенскую "Баварию", а в Лиге Европы сошел с дистанции лишь после матчей с будущим триумфатором - английским "Манчестер Юнайтед".

Летом Бердыев вернулся в "Рубин", где занят восстановлением клуба, после его ухода утратившего былые позиции в российском футболе. Последние годы Бердыев называется в числе претендентов на пост главного тренера сборной России, его имя постоянно фигурирует среди возможных кандидатов на должность наставника грандов российского футбола.

Курбан Бердыев родился в Ашхабаде и начинал карьеру футболиста в местном клубе "Колхозчи", который в начале 70-х годов выступал в первой союзной лиге. В 1977 году полузащитник Курбан Бердыев дебютировал в высшей лиге в составе "Кайрата" из Алма-Аты, где и завершил карьеру в 1985 году. Бердыев несколько лет провел в Ростове-на-Дону - в СКА и "Ростсельмаше", однако запомнился по выступлениям именно за команду из Казахстана.

Бердыев-игрок был настоящим хозяином центра поля, надежным полузащитником, который отличался основательностью и в жизни. Избежав традиционных для советских футболистов соблазнов, Бердыев сразу после окончания карьеры игрока стал тренером, возглавив в 34 года "Химик" из Джамбула, который прозябал во второй лиге. Команда стала одним из лидеров зонального турнира, а Бердыев вскоре отправился на повышение, войдя в тренерский штаб ставшего родным "Кайрата".

В 1993 году Бердыев предпринял зарубежную командировку, возглавив турецкий клуб "Генчлербирлиги", однако вскоре был вынужден покинуть его из-за разногласий с руководством. Поработав в "Кайрате", Бердыев в 1998 году вернулся в Туркмению, где возглавлял национальную команду страны, а команду "Ниса" сделал чемпионом.

Из Средней Азии - в Смоленск

Бердыеву было уже почти 50 лет, однако за пределами Средней Азии его почти никто не знал. Потому переход малоизвестного специалиста в 2000 году в смоленский "Кристалл" остался почти незамеченным. Бердыев приехал с давними соратниками - туркменскими специалистами Виктором Кафановым и Якубом Уразсахатовым. Кафанов до сих пор является тренером вратарей в штабе Бердыева и одним из лучших в стране специалистов этого амплуа.

В дальнейшем это стало отличительной чертой Бердыева - он всегда приводил за собой единомышленников, доверял ключевые посты в командах и клубах проверенным людям, что нередко приводило к конфликтам. Именно потеряв рычаги управления в "Рубине" в 2013 году, он впервые покинул казанский клуб.

Сейчас "Рубин" - один из самых титулованных клубов страны, и невыход в еврокубки считается для казанцев неудачей, за это был летом отправлен в отставку испанский специалист Хави Грасия. В 2001 году, когда руководство "Рубина" пригласило Бердыева из Смоленска, клуб едва успел выбраться из второй лиги, в элите не выступая даже в советские времена. Уже в 2002 году, на второй год работы Бердыева, "Рубин" вышел в премьер-лигу, а в следующем сезоне выиграл бронзовые медали.

К 2008 году Казань оказалась готова к покорению главной вершины. Команда Бердыева ровнее других прошла весь турнир, и ее победа в чем-то была похожа на титул "Спартака" в прошлом сезоне. "Рубин" постоянно лидировал, но казалось, что волжан скоро догонят. В итоге не догнали - и впервые в истории казанский клуб стал сильнейшим в России.

В следующем году "Рубин" вновь не оставил конкурентам шанса, при этом команда 2009 года играла в яркий атакующий футбол, хотя подопечных Бердыева всегда отличили прежде всего действия с оглядкой на оборону. Тот "Рубин" был намного сильнее всех и имел право играть "от себя".

"Барселона" победила лишь с четвертой попытки

В матчах с соперниками, превосходящими его команду в классе, Бердыев всегда строил игру от обороны. Дважды подряд в групповой стадии Лиги чемпионов "Рубин" встречался с "Барселоной", которая сумела в четырех попытках выиграть лишь однажды. "Барселона" Хосепа Гвардиолы тогда была на пике формы, а в сезоне-2010/11, по признанию многих специалистов, показывала едва ли не лучший в истории турнира футбол, в финале на лондонском "Уэмбли" не оставив шансов "Манчестер Юнайтед".

20 октября 2009 года войдет в историю казанского футбола - "Рубин" победил "Барселону" на "Камп Ноу" со счетом 2:1, дважды поймав именитого соперника на контратаках. Не проиграл "Рубин" "Барселоне" и дома через две недели (0:0), как и в следующем сезоне (1:1). После третьего подряд не выигранного "Барселоной" матча у "Рубина" одна из испанских газет вышла с карикатурой - всю площадь ворот в разных позах заняли игроки казанцев, а Бердыев с мастерком аккуратно заделывает цементом щели.

Проиграл "Рубин" "Барселоне", которая вышла на поле без ведущих игроков, в декабре 2010 года на "Камп Ноу", когда у хозяев отличились так и не заигравшие в составе Андреу Фонтас и Виктор Васкес.

Несмотря на удачную игру с фаворитами, "Рубин" ни разу не сумел выйти из группы в Лиге чемпионов, уступая соперникам, которые сопоставимы по классу. В 2009 году ключевыми стали неудачи в матчах с киевским "Динамо", через год "Рубин" умудрился пропустить на второе место в группе датский "Копенгаген".

Прошлой осенью, несмотря на яркую победу над "Баварией", которая стала праздником для ростовских болельщиков, тогдашний клуб Бердыева также остался без плей-офф Лиги чемпионов. Покинув "Рубин" в 2013-м, Бердыев возглавило ростовчан зимой 2015 года. В первый сезон под его руководством "Ростов" был в одном голе от вылета, через год одного мяча команде не хватило, чтобы стать чемпионом. В "Ростове" Бердыев показал, как создать боеспособную команду без ярких звезд и серьезных финансовых вложений, которую за матчи еврокубков полюбит вся страна.

Эпопея со "Спартаком"

Перед началом сезона-2016/17 Бердыев подал в отставку с поста главного тренера "Ростова" и, согласно информации из многих источников, должен был возглавить "Спартак". Не вышло - Леонид Федун не стал передавать команде Бердыева бразды управления клубом.

Бердыев остался в Ростове-на-Дону, формально заняв должность вице-президента клуба. Денег в клубе практически не было, официально тренерский штаб возглавлял еще один давний соратник Бердыева - Иван Данильянц, однако подготовкой команды занимался сам Бердыев, а во время матчей игрой руководил с бровки Дмитрий Кириченко.

В итоге, пошумев в Европе, "Ростов" так и не сумел пробиться в нынешний еврокубковый сезон, а сам Бердыев вернулся в "Рубин". Пока казанцы идут на шестом месте в чемпионате, однако репутация Бердыева не оставляет сомнений, что "Рубин" будет бороться за более высокие места.