Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шалимов остался доволен игрой "Краснодара" в обороне в матче с "Црвеной Звездой"

Спорт
25 августа, 4:22 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 25, августа. /ТАСС

Главный тренер краснодарцев отметил, что соперник по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы забил два гола с дальней дистанции

Поделиться
Материал из 1 страницы
Игорь Шалимов

Игорь Шалимов

© Артем Коротаев/ТАСС

БЕЛГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Защитники "Краснодара" показали игру хорошего уровня в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу с сербской "Црвеной Звездой". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер краснодарской команды Игорь Шалимов.

Смотрите также

Белградская катастрофа: "Краснодар" впервые не вышел в групповую стадию Лиги Европы

"Катастрофически? Катастрофа - это жесткое слово, - ответил Шалимов сербскому журналисту, сказавшему, что "Краснодар" играл в обороне "катастрофически". - Я не увидел никакой катастрофы в действиях нашей обороны. Я считаю, что наша оборона играла хорошо, достойно в тех условиях, которые были".

В домашнем матче, прошедшем 17 августа, "Краснодар" победил со счетом 3:2, а в четверг в гостях уступил - 1:2. За счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, в групповой этап турнира вышла "Црвена Звезда". "Краснодар" впервые не сумел преодолеть квалификацию Лиги Европы.

Главный тренер "Краснодара" отметил, что итог противостояния вполне мог быть другим. "Забей мы на 94-й минуте со штрафного, то прошли бы дальше. Да, игра была тяжелой, голы получились невероятными, это были удары издалека. Нам не хватило всего одного гола, и момент для того, чтобы забить, у нас был", - сказал Шалимов.

"Я не хочу комментировать действия игроков "Црвены Звезды", как они вели себя в концовке. Я их понимаю, они делали все возможное - и футбольное, и нефутбольное, - чтобы добиться результата. А своих игроков я могу только поддержать", - заявил специалист.

На встрече присутствовало около 50 тыс. зрителей. Шалимову понравилась атмосфера на стадионе. "Хорошее впечатление от болельщиков, они молодцы. Атмосфера была настоящей, футбольной. Но наши болельщики лучше, скажем так", - сказал тренер.

Смотрите также

Тренер: футболисты "Црвены Звезды" сумели преподнести "Краснодару" сюрприз

Шалимов: "Краснодар" отошел от своей игры в матче с "Црвеной Звездой"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США медработник выиграла в лотерею рекордные $759 млн
2
Клиентов туроператора Ted Travel начнут вывозить из Турции 25 августа
3
Почти 30 купивших лотерейные билеты на "Почте России" россиян стали миллионерами
4
Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17
5
Белградская катастрофа: "Краснодар" впервые не вышел в групповую стадию Лиги Европы
6
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама