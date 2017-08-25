Шалимов остался доволен игрой "Краснодара" в обороне в матче с "Црвеной Звездой"

БЕЛГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Защитники "Краснодара" показали игру хорошего уровня в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы по футболу с сербской "Црвеной Звездой". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер краснодарской команды Игорь Шалимов.

"Катастрофически? Катастрофа - это жесткое слово, - ответил Шалимов сербскому журналисту, сказавшему, что "Краснодар" играл в обороне "катастрофически". - Я не увидел никакой катастрофы в действиях нашей обороны. Я считаю, что наша оборона играла хорошо, достойно в тех условиях, которые были".

В домашнем матче, прошедшем 17 августа, "Краснодар" победил со счетом 3:2, а в четверг в гостях уступил - 1:2. За счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, в групповой этап турнира вышла "Црвена Звезда". "Краснодар" впервые не сумел преодолеть квалификацию Лиги Европы.

Главный тренер "Краснодара" отметил, что итог противостояния вполне мог быть другим. "Забей мы на 94-й минуте со штрафного, то прошли бы дальше. Да, игра была тяжелой, голы получились невероятными, это были удары издалека. Нам не хватило всего одного гола, и момент для того, чтобы забить, у нас был", - сказал Шалимов.

"Я не хочу комментировать действия игроков "Црвены Звезды", как они вели себя в концовке. Я их понимаю, они делали все возможное - и футбольное, и нефутбольное, - чтобы добиться результата. А своих игроков я могу только поддержать", - заявил специалист.

На встрече присутствовало около 50 тыс. зрителей. Шалимову понравилась атмосфера на стадионе. "Хорошее впечатление от болельщиков, они молодцы. Атмосфера была настоящей, футбольной. Но наши болельщики лучше, скажем так", - сказал тренер.