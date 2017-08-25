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Тренер "Црвены Звезды": шансов победить "Краснодар" нет, если не играть с ним агрессивно

Спорт
25 августа, 4:32 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 25, августа. /ТАСС

Владан Милоевич рассказал о выборе тактики на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы

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Владан Милоевич

Владан Милоевич

© Виталий Тимкив/ТАСС

БЕЛГРАД, 25 августа. /ТАСС/. "Црвена Звезда" играла агрессивно против "Краснодара" в ответном матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы, поскольку в противном случае у нее не было бы шансов победить. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сербской команды Владан Милоевич.

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В выездном матче, прошедшем 17 августа, "Црвена Звезда" уступила "Краснодару" со счетом 2:3, а в четверг в Белграде победила - 2:1. За счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, белградская команда вышла в групповой этап Лиги Европы.

"Мы готовились к этому матчу и должны были играть жестко и агрессивно. Если не играть против "Краснодара" агрессивно, то шансов не будет. К счастью, нам удался быстрый гол. Во втором тайме мы стали играть с некоторыми поправками, и, конечно, стало куда легче после удивительного гола Гелора Канга", - сказал Милоевич.

По словам тренера, выбирая тактику на матч, он исходил из того, что "Краснодар" - атакующая команда, не меняющая стиль игры.

Сербский журналист на пресс-конференции высказал мнение, что "Краснодар" в Белграде сыграл "катастрофически". Милоевич с ним не согласился, отметив, что краснодарская команда очень сильна.

На вопрос, какое место "Црвена Звезда" могла бы занять в чемпионате России, если бы имела право в нем выступать, Милоевич ответил: "У меня нет ответа, но могу сказать, что чемпионат России - это фантастический турнир. Желаю России провести лучший чемпионат мира".

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