СМИ: "Ростов" заинтересован в приобретении футболиста "Астаны" Мужикова

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ТАСС, 25 августа. Полузащитник казахстанского футбольного клуба "Астана" Серикжан Мужиков может перейти в "Ростов". Об этом сообщает Kazfootball.
По информации портала, 28-летний игрок сборной Казахстана обратил на себя внимание скаутов российского клуба.
Мужков всю карьеру провел в казахстанских клубах. В общей сложности он сыграл в премьер-лиге 222 матча, забил 21 мяч. В текущем чемпионате Казахстана Мужиков провел 22 матча и забил четыре мяча. "Астана" в нынешнем сезоне выступит в групповой стадии Лиги Европы.