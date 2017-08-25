СМИ: Криштиану Роналду хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире

ТАСС, 25 августа. Португальский нападающий Криштиану Роналду хочет зарабатывать в своем нынешнем клубе "Реал" более €40 млн в год и стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Об этом сообщает газета AS со ссылкой на телеканал La Sexta.

Нынешняя зарплата 32-летнего игрока составляет €21 млн в год. Зарплату в €40 млн в настоящее время получают только аргентинец Лионель Месси из "Барселоны" и бразилец Неймар из "Пари Сен-Жермен". Отмечается, что Роналду хочет превзойти их по размеру годового оклада.

В свою очередь, руководство "Реала" не хочет повышать игроку зарплату и подписывать с ним новый контракт, так как соглашение на улучшенных условиях уже было заключено с футболистом в ноябре 2016 года.

В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций признал португальца лучшим игроком года в сезоне-2016/17.

Роналду за свою карьеру четыре раза становился обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам года "Золотой мяч", четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, является лучшим бомбардиром в истории турнира. В 2016 году в составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы.