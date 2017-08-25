Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Криштиану Роналду хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире

Спорт
25 августа, 9:07 UTC+3 ТАСС

Нынешняя зарплата 32-летнего португальского игрока "Реала" составляет €21 млн в год

Поделиться
Материал из 1 страницы
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA/MARISCAL

ТАСС, 25 августа. Португальский нападающий Криштиану Роналду хочет зарабатывать в своем нынешнем клубе "Реал" более €40 млн в год и стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Об этом сообщает газета AS со ссылкой на телеканал La Sexta.

Нынешняя зарплата 32-летнего игрока составляет €21 млн в год. Зарплату в €40 млн в настоящее время получают только аргентинец Лионель Месси из "Барселоны" и бразилец Неймар из "Пари Сен-Жермен". Отмечается, что Роналду хочет превзойти их по размеру годового оклада.

В свою очередь, руководство "Реала" не хочет повышать игроку зарплату и подписывать с ним новый контракт, так как соглашение на улучшенных условиях уже было заключено с футболистом в ноябре 2016 года.

В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций признал португальца лучшим игроком года в сезоне-2016/17.

Роналду за свою карьеру четыре раза становился обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам года "Золотой мяч", четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, является лучшим бомбардиром в истории турнира. В 2016 году в составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Кубани при падении автобуса в море погибли двенадцать человек
2
В США медработник выиграла в лотерею рекордные $759 млн
3
В Киеве пытались подорвать монумент с вонзенным в карту РФ мечом
4
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
5
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
6
СМИ: Криштиану Роналду хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире
7
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама