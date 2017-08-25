Российские волейболистки вышли в полуфинал Универсиады

ТАСС, 25 августа. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командной Таиланда в четвертьфинале Универсиады в Тайбэе. Встреча завершилась со счетом 3-0.

В полуфинале российские волейболистки сыграют с победителем 1/4 финала между сборными Франции и Украины, которые проведут свой матч позднее. Российская команда проведет полуфинальную встречу 26 августа. Финал женского волейбольного турнира состоится 28 августа.

Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко