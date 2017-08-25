Российские волейболистки вышли в полуфинал Универсиады

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ТАСС, 25 августа. Женская сборная России по волейболу одержала победу над командной Таиланда в четвертьфинале Универсиады в Тайбэе. Встреча завершилась со счетом 3-0.
В полуфинале российские волейболистки сыграют с победителем 1/4 финала между сборными Франции и Украины, которые проведут свой матч позднее. Российская команда проведет полуфинальную встречу 26 августа. Финал женского волейбольного турнира состоится 28 августа.
Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко