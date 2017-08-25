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Двукратный призер Олимпийский игр Бобридж был арестован за торговлю наркотиками

Спорт
25 августа, 9:55 UTC+3 ТАСС

В течение нескольких месяцев австралиец продавал экстази большими партиями

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ТАСС, 25 августа. Двукратный призер Олимпийских игр по велоспорту на треке австралиец Джек Бобридж был арестован за торговлю наркотиками в крупных масштабах. Об этом сообщает портал Perthnow.com.au.

В течение нескольких месяцев австралиец продавал экстази большими партиями. В четверг 28-летний Бобридж предстал перед судом в австралийском городе Перт. Полиция настаивала на заключении спортсмена под стражу.

Судья решил отпустить Бобриджа под залог в $10 тыс. и подписку о невыезде из Западной Австралии. Также на него наложен запрет на общение со своими сообщниками и конфискован паспорт.

Бобридж завоевывал серебряные медали Игр 2012 и 2016 гг. в командной гонке преследования. Австралиец завершил карьеру в ноябре 2016 года из-за ревматоидного артрита.

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