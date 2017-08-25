ТВ: футболист Вендел, которым интересовался ЦСКА, подпишет контракт с ПСЖ

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ТАСС, 25 августа. Бразильский футболист "Флуминенсе" Вендел, к которому проявлял интерес российский ЦСКА, перейдет во французский "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает телеканал Globo.
Ранее интерес к 19-летнему полузащитнику со стороны ЦСКА подтвердил генеральный директор клуба Роман Бабаев.
По данным Globo, ПСЖ заплатит за Вендела €10 млн. Еще один миллион "Флуминенсе" может получить в виде бонусов.
В текущем сезоне Вендел провел за "Флуминенсе" 23 матча в разных турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.