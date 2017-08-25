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Чемпион "Формулы-1" Баттон планирует провести полный сезон-2018 в гонках

Спорт
25 августа, 10:50 UTC+3 ТАСС

Баттон покинул "Формулу-1" в конце прошлого года и в данный момент находится в отпуске

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Дженсон Баттон

Дженсон Баттон

© EPA/DIEGO AZUBEL

ТАСС, 25 августа. Чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" 2009 года британец Дженсон Баттон планирует полноценно провести следующий сезон в гонках. Об этом он рассказал порталу Autosport.com.

Баттон покинул "Формулу-1" в конце прошлого года и в данный момент находится в отпуске, имея опцию вернуться в команду "Макларен" в 2018 году, если испанец Фернандо Алонсо решит уйти из команды либо завершить карьеру по истечении срока действия его контракта.

"Я определенно буду что-то делать в следующем сезоне", - сказал Баттон, находящийся в Японии, где примет участие в гонке серии Super GT.

"Я еще не знаю, буду ли выступать здесь (в Super GT), в Америке или где-то еще, - продолжил спортсмен. - Но переговоры уже идут, так что посмотрим, как пройдут грядущие выходные. Если все пройдет хорошо и я буду удовлетворен, тогда, возможно, я буду выступать здесь в следующем году".

37-летний британец является чемпионом "Формулы-1" 2009 года. Баттон выступал в "королевских гонках" с 2000 года. В нынешнем сезоне он заменил на Гран-при Монако Алонсо. Всего в активе британца 306 гонок и 15 побед в "Формуле-1".

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