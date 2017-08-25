СМИ: ЦСКА интересуется футболистом "Эмелека" Пресиадо

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ТАСС, 25 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику эквадорского "Эмелека" Айртону Пресиадо. О этом сообщает эквадорская радиостанция Radiohuancavilca.
По информации источника, стороны находятся в финальной стадии переговоров, а о переходе 23-летнего футболиста в российский клуб может быть объявлено в ближайшее время. Сумма сделки не сообщается.
Пресиадо в период с 2013 по 2014 год выступал за португальские клубы "Трофенси" и "Лейшойнш". В 2015 году эквадорец вернулся на родину, подписав контракт с "Аукасом". За "Эмелек" полузащитник выступает с начала 2017 года, за это время он провел в составе команды 26 матчей во всех турнирах, забив в них восемь голов и отдав восемь голевых передач.