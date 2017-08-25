Российская тяжелоатлетка Мстиева завоевала серебро на летней Универсиаде

ТАСС, 25 августа. Российская тяжелоатлетка Диана Мстиева завоевала серебряную медаль на летней Универсиаде в Тайбэе в весовой категории до 90 кг.

Россиянка по сумме двоеборья подняла 242 кг (толчок - 110 кг, рывок - 132 кг). Первое место заняла украинка Ирина Деха (246 кг). Бронзовым призером стала Ло Янь Юн из Тайбэя (235 кг).

Еще одна российская спортсменка Анастасия Безлюдная заняла шестое место, показав результат 209 кг (толчок - 94 кг, рывок - 115 кг).

Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 55 медалей - 12 золотых, 18 серебряных и 25 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко