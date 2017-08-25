"Гонка легенд" по биатлону 2017 года в Белоруссии не состоится

ТАСС, 25 августа. Фестиваль "Гонка легенд - звезды биатлона за мир" в Раубичах (Белоруссия) в 2017 году не состоится. Об этом в Instagram сообщила белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

"Решила написать сразу всем: в этом году гонки, которую мы все уже так полюбили, не будет, - написала Домрачева. - Причина у нас, биатлонистов, весьма уважительная - олимпийская зима".

"Работа летом - это результат зимой. Подготовка к любому сезону отнимает много сил, а олимпийский сезон - он особенный", - добавила она.

Скоро сентябрь...и здесь, в Раубичах, всё(кроме погоды) сегодня напоминает о праздничной атмосфере Гонки легенд 2015 и 2016. Мне приходит множество сообщений от вас, а в них вопрос: состоится ли «Гонка Легенд» в сентябре? Решила написать сразу всем. В этом году Гонки, которую мы все уже так полюбили не будет. Причина у нас биатлонистов весьма уважительная. Звучит она так: Олимпийская зима. Работа летом -это результат зимой. Подготовка к любому сезону отнимает много сил, а Олимпийский сезон - он особенный. Каждый день мы, биатлонисты, трудимся на полную, а если выпадают свободные минуты, копим силы для следующей тренировки. В общем, концентрируемся на главном. И все внимание нашей федерации - главного организатора Гонки - сейчас также направлено на Игры в Корее. Надеемся на ваше понимание и верим, что встретимся в Раубичах на "Гонке Легенд» осенью 2018-го. #legendsrace #moveyourbody #lovebiathlon #beactive #raubichi Публикация от Darya Domracheva (@dadofun) Авг 24 2017 в 5:04 PDT

"Гонка легенд" проводится в сентябре в Раубичах ежегодно начиная с 2015 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.