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"Гонка легенд" по биатлону 2017 года в Белоруссии не состоится

Спорт
25 августа, 11:45 UTC+3 ТАСС

Причиной стала подготовка спортсменов к Олимпийским играм 2018 года

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ТАСС, 25 августа. Фестиваль "Гонка легенд - звезды биатлона за мир" в Раубичах (Белоруссия) в 2017 году не состоится. Об этом в Instagram сообщила белорусская биатлонистка Дарья Домрачева.

"Решила написать сразу всем: в этом году гонки, которую мы все уже так полюбили, не будет, - написала Домрачева. - Причина у нас, биатлонистов, весьма уважительная - олимпийская зима".

"Работа летом - это результат зимой. Подготовка к любому сезону отнимает много сил, а олимпийский сезон - он особенный", - добавила она.

Скоро сентябрь...и здесь, в Раубичах, всё(кроме погоды) сегодня напоминает о праздничной атмосфере Гонки легенд 2015 и 2016.  Мне приходит множество сообщений от вас, а в них вопрос: состоится ли «Гонка Легенд» в сентябре?  Решила написать сразу всем. В этом году Гонки, которую мы  все уже так полюбили не будет. Причина у нас биатлонистов весьма уважительная. Звучит она так: Олимпийская зима.  Работа летом -это результат зимой. Подготовка к любому сезону отнимает много сил, а Олимпийский сезон - он особенный. Каждый день мы, биатлонисты,  трудимся на полную, а если выпадают свободные минуты, копим силы для следующей тренировки. В общем, концентрируемся на главном. И все внимание нашей федерации - главного организатора Гонки -  сейчас также направлено на Игры в Корее. Надеемся на ваше понимание и верим, что  встретимся в Раубичах на "Гонке Легенд» осенью 2018-го. #legendsrace #moveyourbody #lovebiathlon #beactive #raubichi

Публикация от Darya Domracheva (@dadofun)

"Гонка легенд" проводится в сентябре в Раубичах ежегодно начиная с 2015 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

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