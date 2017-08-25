Симонян: матч между сборными России и Аргентины станет большим футбольным событием

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Товарищеский матч между национальными командами России и Аргентины станет большим футбольным событием. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.

В пятницу пресс-служба Международной федерации футбола сообщила, что 10 ноября в Москве состоится товарищеский матч между командами России и Аргентины.

"Конечно, это [сборная Аргентины] прекрасный спарринг- партнер, на фоне которого мы сможем проверить, как можем соперничать с такими сборными, - заявил Симонян. - Те игры, которые сейчас проходят в чемпионате России и еврокубках, обнадеживают, в классе и мастерстве прибавил целый ряд игроков - Саша Кокорин, Олег Шатов, Дима Полоз, Далер Кузяев, Саша Ерохин. Я назвал только игроков "Зенита", потому что их матч с [голландским] "Утрехтом" на памяти ("Зенит" в четверг обыграл "Утрехт" со счетом 2:0 и вышел в групповой раунд Лиги Европы - прим. ТАСС), но о себе еще заявит, например, Федя Смолов. Этот матч станет настоящей проверкой".

"Увидеть вживую в России сборную Аргентины с гениальным Лионелем Месси - это большое футбольное событие. Хочется достойно с ними сыграть. Лучшего спарринг-партнера вряд ли подберешь", - добавил он.

Матч пройдет в Москве. Ранее руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев сообщил, что столичный стадион "Лужники" после реконструкции предварительно планируется открыть матчем сборных России и Аргентины в ноябре.