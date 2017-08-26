Столкновение двух айсбергов: эксперты дают прогноз на бой между Мэйуэзером и Макгрегором

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе пройдет поединок между 40-летним боксером Флойдом Мэйуэзером и 29-летним бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором. До этого боя Макгрегор, знаменитый своей ударной техникой, не имел опыта проведения профессиональных боксерских поединков, что, по мнению большинства экспертов, делает Мэйуэзера абсолютным фаворитом приближающегося поединка. Тем не менее организаторы гарантируют настоящее шоу и с финансовой точки зрения, и по зрелищности. О самом ожидаемом бое года высказались российские боксеры, эксперты и промоутеры.

"Макгрегору поможет только чудо"

Камил Гаджиев, президент промоутерской компании Fight Nights: "Мэйуэзер — абсолютный фаворит, Макгрегор же — "андердог", которому может помочь только чудо, но, честно говоря, со всем, что связано с Макгрегором, случаются чудеса. Не исключено, что бой продлится все 12 раундов. Мэйуэзер априори должен доминировать, и, имея запас прочности, может позволить себе провести полный поединок, чтобы радовать зрителей и телеаудиторию и на протяжении 36 минут показывать свое превосходство в классе. Это может быть неким "челленджем" для Мэйуэзера — иногда досрочно закончить бой гораздо легче".

Владимир Хрюнов, промоутер и организатор боксерских боев: "Это столкновение двух айсбергов — выращенной величины смешанных единоборств Макгрегора и легенды Мэйуэзера, и вот эти два айсберга плывут навстречу друг другу. Как это пройдет, как это будет выглядеть, не интересует никого, этот бой будет больше показательным. Существует большое количество людей, притянутых магией самих единоборств к тому и другому, а сейчас тот самый случай, когда их внимание будет приковано к одному рингу".

Николай Валуев, бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы: "Макгрегору придется себя чувствовать не в своей тарелке, как ни тресни, он боец UFC. Понятно, что он неплохо знаком с ударной техникой, но язык тела никуда не денешь. Я смотрел несколько пресс-конференций — все-таки спокойствие Мэйуэзера значительно выделяется. Скорее всего, Макгрегор будет вести бокс в своей наступательной манере, ему нужно оправдывать все те слова, которые он произнес, но случайности, которые всегда есть в единоборствах, здесь они маловероятны. Мэйуэзер спокоен, ему этого и надо, его план уже психологически срабатывает, ему нужно, чтобы Конор шел на него. Фаворитом однозначно будет Мэйуэзер, Макрегору стоит рассчитывать только на "лаки панч".

Это столкновение двух айсбергов - выращенной величины смешанных единоборств Макгрегора и легенды Мэйуэзера, и вот эти два айсберга плывут навстречу друг другу. Как это пройдет, как это будет выглядеть, не интересует никого, этот бой будет больше показательным. Владимир Хрюнов промоутер и организатор боксерских боев

Владимир Гендлин, телекомментатор: "Я не знаю, как сложится бой, но нужно понимать, что нельзя сравнивать этих двух бойцов, — это то же самое, что сравнивать слона и кита. Это персонажи из двух разных видов единоборств, и кто победит, сказать сложно. Никогда не скрывал, что не люблю Мэйуэзера, но шансов у него гораздо больше, да и в принципе все предсказуемо. На мой взгляд, Мэйуэзер будет уходить, уклоняться и дергать Макгрегора, а потом начнет выигрывать по очкам".

Майкл Баффер, ринг-анонсер и член Международного зала боксерской славы: "Конечно, это шоу, причем очень большое и грандиозное. Флойд — один из лучших боксеров современности, Макгрегор — один из лучших бойцов смешанного стиля настоящего времени, поэтому это интересно зрителям и любителям единоборств. К тому же это очень выгодная сделка, на этом проекте можно крупно заработать, поэтому, почему бы его не провести? Но я думаю, у Флойда шансов в бою по правилам бокса больше, он — фаворит".

Денис Лебедев, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA): "Дистанция в 12 раундов позволит Макрегору где-то попасть, зацепить Мэйуэзера, но это будет несущественно, урона Флойду это не принесет. Вообще, каждая успешная атака Макгрегора навсегда останется в памяти зрителей, его атаки неизбежны".

Виталий Минаков, российский боец смешанного стиля: "Флойду в классе и в ударной технике нет равных в мире среди боксеров, а Конор — посредственный боксер, его вообще сложно назвать боксером ввиду его ударной техники. Но надо отдать ему должное за то, что он бросил вызов Мэйуэзеру. Наверное еще несколько лет назад Конор не мог себе и представить, что выйдет на ринг с таким ударником, как Флойд. Отдам ему должное — он большой молодец, но, думаю, результат очевиден и понятен. Конечно, есть доля вероятности, что Макгрегор сможет одержать победу, и пока существует этот процент, думаю многие и будут смотреть этот бой. Если бы речь шла про ММА, то я бы Мэйуэзеру шансов практически не дал, но здесь идет речь о боксе, в котором он просто король. В случае победы Макгрегора ему можно памятник отлить из золота".

Что даст поединок Мэйуэзера и Макгрегора смешанным единоборствам?

Еще одной отличительной чертой приближающегося боя стало широкое медийное освещение поединка. Спортсмены отправились в длительный пресс-тур, подогревая интерес публики с помощью агрессивного ведения конференций, так называемого "треш-токинга". Отдельно стоит отметить и финансовую составляющую боя — на двоих участники поединка получат около $200 млн.

Мэйуэзер спокоен, ему этого и надо, его план уже психологически срабатывает, ему нужно, чтобы Конор шел на него. Фаворитом однозначно будет Мэйуэзер, Макрегору стоит рассчитывать только на "лаки панч" Николай Валуев Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы

Валуев: "Мир профессионального спорта сильно смещается в сторону шоу. Сумма за бой говорит сама за себя — людям это интересно. Смешанные единоборства намного моложе бокса, но свою аудиторию заняли и никому ее не отдадут, и это здорово, там есть свои бойцы. Все, что предшествует этому бою, уже вошло в историю, и ни тот, ни другой не скрывают, что все это делается ради больших денег".

Гаджиев: "Несмотря на бешеную популярность Макгрегора, были люди, которые хотели знать только о боксе, и волей-неволей они обратили внимание на Макгрегора и сейчас посмотрели поединки с ним в ММА, немножко вникли в нашу индустрию. Макгрегор после этого поединка практически ничего не теряет, поэтому индустрия ММА в любом случае останется в выигрыше. Я уверен, что такой бой положил начало новому тренду — подобные поединки еще будут не раз, но тут очень важны условия, критерии, важна высокая медийность обоих бойцов".

Минаков: "Еще совсем недавно мы относились к ММА как к полулегальному спортивному направлению, и даже одно время в США этот вид спорта был запрещен, а бокс всегда был королем единоборств. Можно говорить о том, что сегодня ММА воcпринимается на одном уровне с боксом, а на будущее можно говорить о том, что ММА переплюнет и бокс".

Хрюнов: "Это великолепная работа самих организаторов, которые постарались над эклектикой боя. Этим боем интересуются все, организаторы сумели добраться даже до тех людей, которые далеки от единоборств. Об этом пишут и говорят все, поэтому нужно взять и использовать этот интерес и перенести его в плоскость монетизации".

Гендлин: "Извините за жаргон, но попахивает разводом на базаре, там больше шоу, чем реального, это чисто коммерческий проект. Это пощечина мировому боксу, этот бой ничего не принесет ни боксу, ни боям без правил, ни смешанным единоборствам. Максимум, что он принесет, так это кучу денег тем, кто все это затеял, а именно этим двум персонам".

Лебедев: "Этот бой ничего не даст в плане роста интереса к единоборствам, так как профессиональный бокс всегда будет иметь свою аудиторию, а у ММА будет своя, это неизбежно. Профессиональный бокс — это искусство, а ММА — это драка, хотя радует то, что там соперники тоже после боя уважительно относятся друг к другу. У таких боев нет будущего, не думаю, что это будет повторяться. Этот бой вряд ли бы состоялся, но людям интересны имена и гонорары, ведь не секрет, что все это делается ради денег. Но почему бы и нет, ведь люди хотят шоу, зрелища, и участники его покажут".

Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 — нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях. Американец также является бронзовым призером Олимпийских игр-1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн.

Макгрегор провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (17 — нокаутом), потерпев три поражения, первый титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.

Сергей Фукс