"Мордовия-Арена" может сохранить вместимость в 44 тыс. мест после ЧМ-2018

САРАНСК, 25 августа. /ТАСС/. Стадион "Мордовия-Арена", который возводится в Саранске к чемпионату мира по футболу, может сохранить вместимость в 44 тыс. мест после проведения турнира. Об этом журналистам сообщил Дмитрий Догадов, заместитель генерального директора ПСО "Казань", выступающего в роли подрядчика.

Изначально планировалось, что после завершения турнира часть трибун, построенных из сборно-разборных металлических конструкций, будет демонтирована. После этого постоянная вместимость будет составлять 30 тыс. зрительских мест.

"Сейчас ведется монтаж металлических конструкций временных трибун, которые обеспечат вместимость в 44 тыс. мест. В дальнейшем в рамках программы наследия будет принято решение - или они демонтированы и переданы в детско- юношеские школы, или вместимость стадиона будет такой постоянно. Решение будет приниматься уже после чемпионата мира", - сказал Догадов.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Саранск примет четыре матча группового этапа турнира.