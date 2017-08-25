Россиянка Лысенко завоевала бронзу Универсиады в соревнованиях по роллер-спорту

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ТАСС, 25 августа. Россиянка Кристина Лысенко завоевала бронзовую медаль Универсиады по роллер-спорту в скоростном слаломе.
В соревновании за бронзу она победила соотечественницу Оксану Первенок. Представительницы Тайваня Лян Суан Мин и Ван Цзя Вей заняли первое и второе места соответственно.
Всего в активе сборной России на Универсиаде 57 медалей - 13 золотых, 18 серебряных и 26 бронзовых.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Золото
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Серебро
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Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко