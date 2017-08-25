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Россиянка Лысенко завоевала бронзу Универсиады в соревнованиях по роллер-спорту

Спорт
25 августа, 12:31 UTC+3 ТАСС

Первое и второе места заняли представительницы Тайваня

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 августа. Россиянка Кристина Лысенко завоевала бронзовую медаль Универсиады по роллер-спорту в скоростном слаломе.

В соревновании за бронзу она победила соотечественницу Оксану Первенок. Представительницы Тайваня Лян Суан Мин и Ван Цзя Вей заняли первое и второе места соответственно.

Всего в активе сборной России на Универсиаде 57 медалей - 13 золотых, 18 серебряных и 26 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей

Команды
Золото
Серебро
Бронза
 Сумма Очки
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко

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