Россиянка Лысенко завоевала бронзу Универсиады в соревнованиях по роллер-спорту

ТАСС, 25 августа. Россиянка Кристина Лысенко завоевала бронзовую медаль Универсиады по роллер-спорту в скоростном слаломе.

В соревновании за бронзу она победила соотечественницу Оксану Первенок. Представительницы Тайваня Лян Суан Мин и Ван Цзя Вей заняли первое и второе места соответственно.

Всего в активе сборной России на Универсиаде 57 медалей - 13 золотых, 18 серебряных и 26 бронзовых.

Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.

Таблица медалей № Команды Золото Серебро Бронза Сумма Очки {{$index+1}} {{item.name}} {{item.gold}} {{item.silver}} {{item.bronza}} {{item.total}} {{item.scores}} Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко