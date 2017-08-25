Визер переизбран на пост президента Международной федерации дзюдо

ТАСС, 25 августа. Мариус Визер переизбран на пост главы Международной федерации дзюдо (IJF). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Европейского союза дзюдо.

Данное решение было принято на конгрессе IJF, который прошел в Будапеште. Румын будет возглавлять организацию в течение следующих четырех лет.

"Для меня большая честь служить дзюдо вместе с моей командой и продвигать ценности этого вида спорта по всему миру", - сказал Визер.

В состав исполнительного комитета IJF были выбраны Хуан Карлос Баркос, Ян Снейдерс, Владимир Барта, Армен Багдасаров, Даниэль Ласкау, Мохамед Мериджа, Жерар Бенон, первый вице-президент Федерации дзюдо России Аркадий Ротенберг, Харуки Уэмура, Ясухиро Ямасита, Ровнаг Абдуллаев, Лиза Аллан, Оскар Кассинерио, Ситени Тьерри Рандрианасолониаико.

Визер возглавил IJF в 2007 году.