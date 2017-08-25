Визер переизбран на пост президента Международной федерации дзюдо

В золотых перчатках: рекордные гонорары в истории боксаСпорт 25 августа, 13:00
Топ-10 боевых новинок форума "Армия-2017"Армия и ОПК 25 августа, 12:52
"Краснодар" стал лауреатом премии РФПЛ за честную игруСпорт 25 августа, 12:48
Фигуристки Медведева и Радионова выступят на мемориале Ондрея НепелыСпорт 25 августа, 12:44
"Мордовия-Арена" возводится без отставаний, готовность объекта составляет 75%Спорт 25 августа, 12:42
Визер переизбран на пост президента Международной федерации дзюдоСпорт 25 августа, 12:33
В Екатеринбурге открылся первый на Урале миграционный центрНовости Урала 25 августа, 12:30
"Мордовия-Арена" может сохранить вместимость в 44 тыс. мест после ЧМ-2018Спорт 25 августа, 12:27
Сборная Южной Кореи по хоккею сыграет на Кубке Первого каналаСпорт 25 августа, 12:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 августа. Мариус Визер переизбран на пост главы Международной федерации дзюдо (IJF). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Европейского союза дзюдо.
Данное решение было принято на конгрессе IJF, который прошел в Будапеште. Румын будет возглавлять организацию в течение следующих четырех лет.
"Для меня большая честь служить дзюдо вместе с моей командой и продвигать ценности этого вида спорта по всему миру", - сказал Визер.
В состав исполнительного комитета IJF были выбраны Хуан Карлос Баркос, Ян Снейдерс, Владимир Барта, Армен Багдасаров, Даниэль Ласкау, Мохамед Мериджа, Жерар Бенон, первый вице-президент Федерации дзюдо России Аркадий Ротенберг, Харуки Уэмура, Ясухиро Ямасита, Ровнаг Абдуллаев, Лиза Аллан, Оскар Кассинерио, Ситени Тьерри Рандрианасолониаико.
Визер возглавил IJF в 2007 году.