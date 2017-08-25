"Краснодар" стал лауреатом премии РФПЛ за честную игру

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. "Краснодар" стал лауреатом премии "Лига Fair Play", которая вручается Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ) на основании критериев честной игры. Об этом сообщил журналистам президент лиги Сергей Прядкин.

Приз будет вручен на ближайшем матче "Краснодара" - в рамках восьмого тура чемпионата страны 27 августа с "Динамо".

Победитель определяется на основании оценок по итогам месяца и сезона на основании шести критериев: количество желтых и красных карточек, зрелищность игры, уважение к сопернику, уважение к судьям, поведение представителей команд и поведение болельщиков.