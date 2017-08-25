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Фигуристки Медведева и Радионова выступят на мемориале Ондрея Непелы

Спорт
25 августа, 12:44 UTC+3 ТАСС

Турнир пройдет в Братиславе с 21 по 23 сентября

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Российская фигуристка Евгения Медведева

Российская фигуристка Евгения Медведева

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 25 августа. Российские фигуристки Евгения Медведева и Елена Радионова вошли в состав национальной команды на мемориал Ондрея Непелы, который пройдет в Братиславе с 21 по 23 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Полностью состав сборной России на турнир выглядит следующим образом:

Мужчины - Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александр Самарин, Сергей Воронов (запасной);

Женщины - Алена Леонова, Евгения Медведева, Елена Радионова;

Парное катание - Кристина Астахова/Алексей Рогонов, Алиса Ефимова/Александр Коровин, Наталия Забияко/Александр Энберт;

Танцы на льду - Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Софья Евдокимова/Егор Базин, Бетина Попова/Сергей Мозгов, Александра Степанова/Иван Букин (запасные).

Медведева является двукратной чемпионкой мира в одиночном фигурном катании, обладательницей рекордов планеты в короткой, произвольной программах и по сумме баллов. Радионова является победительницей зимней Универсиады 2017 года в Алма-Ате, она также два раза становилась вице-чемпионкой Европы (2015, 2016).

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