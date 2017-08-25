Аркадий Ротенберг избран директором по развитию Международной федерации дзюдо

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ТАСС, 25 августа. Первый вице-президент Федерации дзюдо России Аркадий Ротенберг избран на пост директора по развитию Международной федерации дзюдо (IJF). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Европейского союза дзюдо.
Данное решение было принято на конгрессе IJF, который прошел в Будапеште.
Ротенберг также является председателем правления Федерации хоккея России.