Аркадий Ротенберг избран директором по развитию Международной федерации дзюдо

ТАСС, 25 августа. Первый вице-президент Федерации дзюдо России Аркадий Ротенберг избран на пост директора по развитию Международной федерации дзюдо (IJF). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Европейского союза дзюдо.

Данное решение было принято на конгрессе IJF, который прошел в Будапеште.

Ротенберг также является председателем правления Федерации хоккея России.