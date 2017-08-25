Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аркадий Ротенберг избран директором по развитию Международной федерации дзюдо

Спорт
25 августа, 13:18 UTC+3 ТАСС

Решение принято на конгрессе IJF, который прошел в Будапеште

Поделиться
Материал из 1 страницы
Аркадий Ротенберг

Аркадий Ротенберг

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 25 августа. Первый вице-президент Федерации дзюдо России Аркадий Ротенберг избран на пост директора по развитию Международной федерации дзюдо (IJF). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Европейского союза дзюдо.

Данное решение было принято на конгрессе IJF, который прошел в Будапеште.

Ротенберг также является председателем правления Федерации хоккея России.

Смотрите также

Визер переизбран на пост президента Международной федерации дзюдо

Турнир по дзюдо в рамках ВЭФ-2017 пройдет под эгидой международной федерации

Гамба: российским дзюдоистам по силам завоевать минимум три золота на ЧМ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ротенберг, Аркадий Романович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
В золотых перчатках: рекордные гонорары в истории бокса
4
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
5
Кадыров сообщил о возвращении из Ирака пятерых российских детей
6
Российские войска в Сирии опробовали новый способ секретной связи
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама