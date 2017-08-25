Российские рапиристы завоевали серебро Универсиады в командном турнире

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ТАСС, 25 августа. Мужская сборная России по фехтованию на рапирах в составе Аскара Хамзина, Григория Семенюка, Искандера Ахметова и Александра Сироткина завоевала серебро командного турнира на Универсиаде в Тайбэе.
В финале российские рапиристы уступили японской команде со счетом 38:45. Третье место заняла сборная Италии, в матче за бронзу победившая команду Украины (45:24).
Также бронзу для сборной России завоевал тхэквондист Рафаэль Камалов, уступив в полуфинальной схватке иранцу Саеду Раджаби в весовой категории до 87 кг (9:10).
Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 59 медалей - 13 золотых, 19 серебряных и 27 бронзовых.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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|Команды
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Золото
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Серебро
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Бронза
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко