Федун: "Спартак" имеет все шансы на выход из группы Лиги чемпионов

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский футбольный клуб "Спартак" имеет все шансы на выход из группы Лиги чемпионов, если игроки будут действовать во всех матчах с полной самоотдачей. Такое мнение ТАСС высказал владелец клуба Леонид Федун.

В четверг стало известно, что "Спартак" сыграет с английским "Ливерпулем", испанской "Севильей" и словенским "Марибором" в группе Лиги чемпионов.

"Все зависит от нас самих, если будем играть в свою игру, с полной самоотдачей, то есть все шансы выйти из группы, - сказал Федун. - А так - любой соперник опасен, даже "Марибор". Пример "Краснодара" все наглядно показал, недооценивать нельзя никого".

Первый матч группового турнира Лиги чемпионов сезона-2017/18 "Спартак" проведет 13 сентября на выезде против "Марибора".