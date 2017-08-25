Федун: "Спартак" имеет все шансы на выход из группы Лиги чемпионов

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МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский футбольный клуб "Спартак" имеет все шансы на выход из группы Лиги чемпионов, если игроки будут действовать во всех матчах с полной самоотдачей. Такое мнение ТАСС высказал владелец клуба Леонид Федун.
В четверг стало известно, что "Спартак" сыграет с английским "Ливерпулем", испанской "Севильей" и словенским "Марибором" в группе Лиги чемпионов.
"Все зависит от нас самих, если будем играть в свою игру, с полной самоотдачей, то есть все шансы выйти из группы, - сказал Федун. - А так - любой соперник опасен, даже "Марибор". Пример "Краснодара" все наглядно показал, недооценивать нельзя никого".
Первый матч группового турнира Лиги чемпионов сезона-2017/18 "Спартак" проведет 13 сентября на выезде против "Марибора".