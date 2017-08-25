Лукашенко ждет от минского ХК "Динамо" достойной игры

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МИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Белорусские болельщики вправе рассчитывать на результативную и достойную игру со стороны хоккеистов минского "Динамо". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, встречаясь с игроками и тренерами клуба.
"Динамо" в первом матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги проиграло финскому "Йокериту" со счетом 1:6.
"Она (встреча) почти не имеет ничего общего с вашей прошедшей безликой игрой, - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Я думаю, вы сами себе дали оценку за эту игру. Если говорить по поводу вашего старта в КХЛ, я особо не напрягаюсь, понимаю, что собрались вы совсем недавно. Можно сказать, что предсезонная подготовка не сложилась по разным причинам"
"Думаю, что, имея те физические кондиции, которые у вас на сегодняшний день присутствуют, вы сможете в ближайшие 2-3 игры организоваться и показать достойный хоккей. По крайней мере, все у вас для этого есть", - сказал Лукашенко.
В пятницу "Динамо" дома сыграет с подмосковным "Витязем".