Сборная России выиграла золото в смешанной эстафете на чемпионате мира по летнему биатлону

ТАСС, 25 августа. Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Слепцовой, Алексея Волкова и Антона Шипулина завоевала золотые медали в смешанной эстафете на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Чайковском Пермского края.

На первых двух этапах в эстафете женщины бежали по 6 км, а на последних двух мужчины преодолели по 7,5 км. Россияне показали время 1 час 12 минут 17,1 секунды, использовав 10 дополнительных патронов. Второе место заняли словаки, уступив россиянам 1 минуту 5 секунд (15 дополнительных патронов). Третьими финишировали украинцы (+1.24,1; 6).

Ранее российские юниоры также одержали победу в смешанной эстафете. Команда в составе Кристины Резцовой, Валерии Васнецовой, Никиты Поршнева и Игоря Малиновского опередила команды Украины и Белоруссии, занявших второе и третье места.

Чемпионат мира по летнему биатлону стартовал 24 августа, а завершится 27 августа.