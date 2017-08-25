Сборная России выиграла золото в смешанной эстафете на чемпионате мира по летнему биатлону

УЕФА не опасается за обеспечение безопасности на матчах российских и английских клубовСпорт 25 августа, 14:44
Выжившие в Арктике: как спасались затерянные за полярным кругом людиВ стране 25 августа, 14:39
Минкомсвязь до 30 октября подготовит детальный план цифровой экономикиЭкономика и бизнес 25 августа, 14:38
На стадионе в Екатеринбурге к ЧМ-2018 началась установка креселНовости Урала 25 августа, 14:32
Александр Кибовский рассказал о московской акции "Ночь кино"Новости партнеров 25 августа, 14:30
"Зенит" сыграет с испанским клубом "Реал Сосьедад" на групповом этапе Лиги ЕвропыСпорт 25 августа, 14:25
Биатлонист Шипулин объяснил свои промахи на летнем ЧМ желанием создать интригу в гонкеСпорт 25 августа, 14:24
В Свердловской области ежегодно выделяют 450 млн рублей на питание детей до трех летНовости Урала 25 августа, 14:07
Памятник Льву Дурову открыли в МосквеОбщество 25 августа, 13:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 августа. Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Слепцовой, Алексея Волкова и Антона Шипулина завоевала золотые медали в смешанной эстафете на чемпионате мира по летнему биатлону, который проходит в Чайковском Пермского края.
На первых двух этапах в эстафете женщины бежали по 6 км, а на последних двух мужчины преодолели по 7,5 км. Россияне показали время 1 час 12 минут 17,1 секунды, использовав 10 дополнительных патронов. Второе место заняли словаки, уступив россиянам 1 минуту 5 секунд (15 дополнительных патронов). Третьими финишировали украинцы (+1.24,1; 6).
Ранее российские юниоры также одержали победу в смешанной эстафете. Команда в составе Кристины Резцовой, Валерии Васнецовой, Никиты Поршнева и Игоря Малиновского опередила команды Украины и Белоруссии, занявших второе и третье места.
Чемпионат мира по летнему биатлону стартовал 24 августа, а завершится 27 августа.