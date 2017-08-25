Биатлонист Шипулин объяснил свои промахи на летнем ЧМ желанием создать интригу в гонке

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ЧАЙКОВСКИЙ /Пермский край/, 25 августа. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин допустил три промаха на последнем этапе смешанной эстафеты на летнем чемпионате мира, чтобы сохранить интригу в гонке. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам соревнований.
Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Светланы Слепцовой, Алексея Волкова и Шипулина завоевала золотые медали в смешанной эстафете. Чемпионат проходит в городе Чайковском Пермского края.
"Хотел создать интригу? Конечно, скучно же было, надо было подпустить соперников поближе, создать для зрителей интригу", - сказал Шипулин.
"На самом деле, все вышло не так легко, как я ожидал и как мне хотелось бы. Отрадно, что удалось одержать победу на родной земле и что соперники заставили нас хорошо напрячься и вспомнить те эмоции, которых нам не хватает летом. Сегодня мне удалось получить соревновательные эмоции", - добавил чемпион Игр в Сочи.
Волков отметил, что решение выступить на летнем чемпионате мира он принял для того, чтобы лучше подготовиться к зимнему сезону. "Для меня это больше хорошая тренировка, чем серьезное мероприятие", - отметил он.
Второе место заняли словаки. Третьими финишировали украинцы.