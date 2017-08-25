Российские баскетболисты проиграли литовцам и не смогли выйти в плей-офф на Универсиаде

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ТАСС, 25 августа. Мужская сборная России по баскетболу проиграла команде Литвы в заключительном матче группового этапа летней Универсиады в Тайбэе и не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований.
Встреча группы D завершилась со счетом 112:71 в пользу литовских спортсменов. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист сборной России Руслан Абдулбасиров, набравший 18 очков.
Россияне одержали одну победу на групповом этапе и проиграли четыре матча, заняв пятое место в группе. Литовцы потерпели одно поражение и выиграли четыре матча, заняв первое место в группе. Таким образом, россияне встретятся со сборной Мозамбика 27 августа в матче мини-турнира за места с 17-го по 24-е. Литовцы в четвертьфинале 27 августа сыграют с аргентинцами, которые заняли второе место в группе С.
На Универсиаде в южнокорейском Кванджу в 2015 году сборная России завоевала бронзовые медали, проиграв американцам в полуфинале, и одержав победу над бразильцами в матче за третье место.
Финал мужского баскетбольного турнира состоится 29 августа. Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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