УЕФА не опасается за обеспечение безопасности на матчах российских и английских клубов

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) находится в контакте с российскими и английскими властями и уверен, что они обеспечат безопасность во время матчей "Спартака" с "Ливерпулем" и ЦСКА с "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в Москве в рамках группового этапа Лиги чемпионов - 26 сентября со "Спартаком" и 27-го с ЦСКА соответственно. Ранее испанское издание AS сообщило, что у УЕФА есть опасения по поводу безопасности во время матчей между английскими и российскими клубами в Лиге чемпионов.

"Мы находимся в тесном контакте с местными властями (как России, так и Англии) и полны уверенности, что будут предприняты все меры безопасности, чтобы обеспечить безопасную атмосферу во время матчей", - заявили в УЕФА.

Ответные встречи пройдут в Манчестере 5 декабря и в Ливерпуле 6 декабря.

Летом 2016 года во Франции проходил чемпионат Европы, во время группового этапа которого произошли беспорядками с участием фанатов. Наибольший резонанс получили погромы в Марселе перед матчем между сборными Англии и России, в которых участвовали в том числе болельщики обеих команд.