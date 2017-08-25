УЕФА не опасается за обеспечение безопасности на матчах российских и английских клубов

Ковач: при определенном везении "Спартак" может занять второе место в группе ЛЧСпорт 25 августа, 16:16
АТОР: банкротство Ted Travel было ожидаемымЭкономика и бизнес 25 августа, 16:11
Диабетикам успешно пересадили донорские клетки поджелудочной железыСоциальная ответственность 25 августа, 16:10
Предстоящий сентябрь в Москве будет теплее, чем прошлогоднийОбщество 25 августа, 16:05
"Локомотив" ведет переговоры со "Спартой" о переходе футболиста КараваеваСпорт 25 августа, 16:04
Россия и Сирия создали единую систему ПВО на территории республикиАрмия и ОПК 25 августа, 15:59
Санкт-Петербург станет столицей Международного дня джазаКультура 25 августа, 15:52
Убит депутат парламента ЧечниПроисшествия 25 августа, 15:47
Михалков предложил оплачивать проекты Серебренникова, желавшим внести за него залогПроисшествия 25 августа, 15:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) находится в контакте с российскими и английскими властями и уверен, что они обеспечат безопасность во время матчей "Спартака" с "Ливерпулем" и ЦСКА с "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в Москве в рамках группового этапа Лиги чемпионов - 26 сентября со "Спартаком" и 27-го с ЦСКА соответственно. Ранее испанское издание AS сообщило, что у УЕФА есть опасения по поводу безопасности во время матчей между английскими и российскими клубами в Лиге чемпионов.
"Мы находимся в тесном контакте с местными властями (как России, так и Англии) и полны уверенности, что будут предприняты все меры безопасности, чтобы обеспечить безопасную атмосферу во время матчей", - заявили в УЕФА.
Ответные встречи пройдут в Манчестере 5 декабря и в Ливерпуле 6 декабря.
Летом 2016 года во Франции проходил чемпионат Европы, во время группового этапа которого произошли беспорядками с участием фанатов. Наибольший резонанс получили погромы в Марселе перед матчем между сборными Англии и России, в которых участвовали в том числе болельщики обеих команд.