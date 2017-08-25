Фурсенко: "Зенит" обязан выходить из группы Лиги Европы

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Российский футбольный клуб "Зенит" обязан проходить групповой этап Лиги Европы. Такое мнение ТАСС высказал президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.

"Зенит" по итогам жеребьевки сыграет в группе L Лиги Европы с испанским клубом "Реал Сосьедад", норвежским "Русенборгом" и македонским "Вардаром".

"Я считаю, что жеребьевка для нас получилась удачной, - сказал Фурсенко. - Думаю, что команда должна проходить групповой этап. Не стал бы выделять кого-то отдельно, все соперники в группе примерно равные".

Матчи первого тура группового этапа Лиги Европы пройдут 14 сентября.