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Фурсенко: "Зенит" обязан выходить из группы Лиги Европы

Спорт
25 августа, 14:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Президент санкт-петербургского клуба не стал выделять никого из соперников "Зенита" по группе

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Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко

© Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Российский футбольный клуб "Зенит" обязан проходить групповой этап Лиги Европы. Такое мнение ТАСС высказал президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.

"Зенит" по итогам жеребьевки сыграет в группе L Лиги Европы с испанским клубом "Реал Сосьедад", норвежским "Русенборгом" и македонским "Вардаром".

"Я считаю, что жеребьевка для нас получилась удачной, - сказал Фурсенко. - Думаю, что команда должна проходить групповой этап. Не стал бы выделять кого-то отдельно, все соперники в группе примерно равные".

Матчи первого тура группового этапа Лиги Европы пройдут 14 сентября.

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