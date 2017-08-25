Мещеряков: "Локомотив" обязан выходить в плей-офф Лиги Европы, учитывая уровень соперников

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МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футбольный клуб "Локомотив" обязан выходить в плей-офф Лиги Европы, учитывая уровень соперников на групповом этапе. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.
"Локомотив" сыграет с датским "Копенгагеном", молдавским "Шерифом" и чешским "Злином" в группе F.
"Соперники проходимые. Мы обязаны выходить из группы, точка. С таким уровнем состава команды - тем более, - сказал Мещеряков. - Вообще, перед тренерским штабом изначально ставилась задача попадания в плей-офф Лиги Европы".
Матчи первого тура группового этапа Лиги Европы пройдут 14 сентября. Последний тур состоится 7 декабря.
Финал турнира пройдет 16 мая 2018 года на стадионе "Парк Олимпик" в Лионе.