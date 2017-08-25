Россиянин Садовников завоевал золото Универсиады в плавании на 100 м баттерфляем

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ТАСС, 25 августа. Россиянин Александр Садовников завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 м баттерфляем на Универсиаде в Тайбэе.
20-летний Садовников финишировал со временем 51,81 секунды. Второе место занял украинец Андрей Хлопцов (+0,10), третье - бразилец Энрике Де Соуза Мартиньш (+0,15).
В заплыве женщин на дистанции 200 м вольным стилем россиянка Арина Опенышева завоевала бронзовую медаль, показав время 1 минуту 58,53 секунды. Победу одержала Шивон Бернадетт Хоуи из Гонконга (1.56,71), второй стала американка Кэтрин Грейс Дработ (+0,90).
18-летняя Опенышева выиграла четвертую медаль на текущей Универсиаде. Ранее она завоевала золото в эстафете 4х200 м вольным стилем, серебро в эстафете 4х100 м кролем и бронзу в заплыве на 100 м вольным стилем.
Всего в активе сборной России на Универсиаде теперь 61 медаль - 14 золотых, 19 серебряных и 28 бронзовых.
Летняя Универсиада в Тайбэе завершится 30 августа.
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Очки командам зачисляются по следующему принципу: золото – 3 очка, серебро – 2 очка, бронза – 1 очко