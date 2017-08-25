Лямин и Красильников завершили выступление в финале Мирового тура по пляжному волейболу

Ковач: при определенном везении "Спартак" может занять второе место в группе ЛЧСпорт 25 августа, 16:16
АТОР: банкротство Ted Travel было ожидаемымЭкономика и бизнес 25 августа, 16:11
Диабетикам успешно пересадили донорские клетки поджелудочной железыСоциальная ответственность 25 августа, 16:10
Предстоящий сентябрь в Москве будет теплее, чем прошлогоднийОбщество 25 августа, 16:05
"Локомотив" ведет переговоры со "Спартой" о переходе футболиста КараваеваСпорт 25 августа, 16:04
Россия и Сирия создали единую систему ПВО на территории республикиАрмия и ОПК 25 августа, 15:59
Санкт-Петербург станет столицей Международного дня джазаКультура 25 августа, 15:52
Убит депутат парламента ЧечниПроисшествия 25 августа, 15:47
Михалков предложил оплачивать проекты Серебренникова, желавшим внести за него залогПроисшествия 25 августа, 15:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 августа. Вячеслав Красильников и Никита Лямин завершили выступление в финале Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге.
В стыковом матче за выход в четвертьфинал россияне проиграли представителям Канады Чейму Шальку и Бену Сэкстону со счетом 0-2.
Лямин и Красильников стали первой российской парой, которая участвовала в финале Мирового тура.