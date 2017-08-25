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Лямин и Красильников завершили выступление в финале Мирового тура по пляжному волейболу

Спорт
25 августа, 15:17 UTC+3 ТАСС

В стыковом матче за выход в четвертьфинал россияне проиграли представителям Канады со счетом 0-2

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ТАСС, 25 августа. Вячеслав Красильников и Никита Лямин завершили выступление в финале Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге.

В стыковом матче за выход в четвертьфинал россияне проиграли представителям Канады Чейму Шальку и Бену Сэкстону со счетом 0-2.

Лямин и Красильников стали первой российской парой, которая участвовала в финале Мирового тура.

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