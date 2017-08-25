Лямин и Красильников завершили выступление в финале Мирового тура по пляжному волейболу

ТАСС, 25 августа. Вячеслав Красильников и Никита Лямин завершили выступление в финале Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге.

В стыковом матче за выход в четвертьфинал россияне проиграли представителям Канады Чейму Шальку и Бену Сэкстону со счетом 0-2.

Лямин и Красильников стали первой российской парой, которая участвовала в финале Мирового тура.