"Арсенал" сыграет с "Кельном" на групповом этапе футбольной Лиги Европы

Ковач: при определенном везении "Спартак" может занять второе место в группе ЛЧСпорт 25 августа, 16:16
АТОР: банкротство Ted Travel было ожидаемымЭкономика и бизнес 25 августа, 16:11
Диабетикам успешно пересадили донорские клетки поджелудочной железыСоциальная ответственность 25 августа, 16:10
Предстоящий сентябрь в Москве будет теплее, чем прошлогоднийОбщество 25 августа, 16:05
"Локомотив" ведет переговоры со "Спартой" о переходе футболиста КараваеваСпорт 25 августа, 16:04
Россия и Сирия создали единую систему ПВО на территории республикиАрмия и ОПК 25 августа, 15:59
Санкт-Петербург станет столицей Международного дня джазаКультура 25 августа, 15:52
Убит депутат парламента ЧечниПроисшествия 25 августа, 15:47
Михалков предложил оплачивать проекты Серебренникова, желавшим внести за него залогПроисшествия 25 августа, 15:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 августа. Лондонский "Арсенал" на групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2017/18 сыграет с немецким "Кельном", белорусским БАТЭ и сербской "Црвеной Звездой". Об этом стало известно в ходе жеребьевки турнира, которая завершилась в Монако.
Полностью составы групп выглядят следующим образом:
Матчи первого тура группового этапа пройдут 14 сентября, последнего - 7 декабря. Финал турнира состоится 16 мая 2018 года на стадионе "Парк Олимпик" в Лионе.