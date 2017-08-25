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"Арсенал" сыграет с "Кельном" на групповом этапе футбольной Лиги Европы

Спорт
25 августа, 15:27 UTC+3 ТАСС

Матчи первого тура пройдут 14 сентября

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Трофей победителя Лиги Европы

Трофей победителя Лиги Европы

© EPA/SALVATORE DI NOLFI

ТАСС, 25 августа. Лондонский "Арсенал" на групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2017/18 сыграет с немецким "Кельном", белорусским БАТЭ и сербской "Црвеной Звездой". Об этом стало известно в ходе жеребьевки турнира, которая завершилась в Монако.

Полностью составы групп выглядят следующим образом:

  • Группа A: "Вильярреал" (Испания), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Астана" (Казахстан), "Славия" (Чехия).
  • Группа B: "Динамо" (Киев, Украина), "Янг Бойз" (Швейцария) , "Партизан" (Сербия), "Скендербеу" (Албания).
  • Группа С: "Брага" (Португалия), "Лудогорец" (Болгария), "Хоффенхайм" (Германия), "Истанбул" (Турция).
  • Группа D: "Милан" (Италия), "Аустрия" (Австрия), "Риека" (Хорватия), АЕК (Греция).
  • Группа Е: "Лион" (Франция), "Эвертон" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Аполлон" (Кипр).
  • Группа F: "Копенгаген" (Дания), "Локомотив" (Россия), "Шериф" (Молдавия), "Злин" (Чехия).
  • Группа G: "Виктория" (Чехия), "Стяуа" (Румыния), "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль), "Лугано" (Швейцария).
  • Группа H: "Арсенал" (Англия), БАТЭ (Белоруссия), "Кельн" (Германия), "Црвена Звезда" (Сербия).
  • Группа I: "Зальцбург" (Австрия), "Марсель" (Франция), "Витория Гимарайнш" (Португалия), "Коньяспор" (Турция).
  • Группа J: "Атлетик" (Испания), "Герта" (Германия), "Заря" (Украина), "Эстерсунд" (Швеция).
  • Группа K: "Лацио" (Италия), "Ницца" (Франция), "Зюлте- Варегем" (Бельгия), "Витесс" (Нидерланды).
  • Группа L: "Зенит" (Россия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Русенборг" (Норвегия), "Вардар" (Македония).

Матчи первого тура группового этапа пройдут 14 сентября, последнего - 7 декабря. Финал турнира состоится 16 мая 2018 года на стадионе "Парк Олимпик" в Лионе.

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