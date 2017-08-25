Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Регламент соревнований Ночной хоккейной лиги сезона-2017/18 глобально не поменялся

Спорт
25 августа, 15:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам генерального директора лиги Игоря Бахмутова, в регламент были внесены незначительные изменения, не носящие принципиального характера

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный директор Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов

Генеральный директор Ночной хоккейной лиги Игорь Бахмутов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Регламент чемпионата Ночной хоккейной лиги не претерпел коренных изменений по сравнению с прошлым сезоном. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор лиги Игорь Бахмутов.

Чемпионат лиги, носящий статус всероссийского фестиваля среди любительских команд, стартует 2 сентября матчем в Москве. На всероссийской конференции региональных представителей лиги было объявлено, что в финальной части сыграют более 170 команд на семи ледовых площадках Сочи. Предстоящий чемпионат будет посвящен 45-летию Суперсерии между сборными СССР и Канады.

Смотрите также

Грант для чемпионов: как хоккеисты-любители получают ледовую арену в родном городе

Седьмой сезон Ночной хоккейной лиги будет посвящен Суперсерии-1972

Бахмутов: Ночная хоккейная лига пока не подписывала новое соглашение с банком "Югра"

"Хотел бы поблагодарить всех участников конференции, региональных представителей, которые присылали в огромном количестве свои предложения. Но, к сожалению, все они носили "региональный" характер, где существует отдельно взятая проблема, которую хотят решить, - сказал Бахмутов. - Регламент является универсальным документом, который должен распространяться на все регионы Российской Федерации, а не только на отдельно взятый регион, поэтому мы внесли незначительные изменения, не носящие принципиального характера. Это было сделано, потому что подавляющее большинство регионов, команд, игроков привыкли к этому регламенту, и мы посчитали ненужным ничего менять".

"Регламент на подписи у президента Федерации хоккея России Владислава Александровича Третьяка. С нами согласованы все статьи и пункты документа. Не исключаю, что в этом сезоне мы проработаем какие-то предложения, и, возможно, какие-то изменения со следующего сезона будут", - добавил он.

В нынешнем году финальная часть соревнований проходила в Сочи с 3 по 17 мая. Гала-матч с участием президента РФ Владимира Путина состоялся 10 мая.

"Объективно говоря, нигде, кроме как в Сочи, такого спортивного кластера больше нет. Это самое удобное место, где можно проводить турнир подобного рода, - сказал Бахмутов. - В положении о проведении фестиваля мы поставили те же самые сроки, но с учетом предполагаемого увеличения команд, в том числе и в финале в Сочи, расширится количество площадок. Сроки финала, скорее всего, останутся теми же, что были и раньше".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты "Зенита"
14
"Зенит" победил "Утрехт" и вышел в групповой этап Лиги Европы
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
4
Фурсенко: "Зенит" обязан выходить из группы Лиги Европы
5
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
6
Убит депутат парламента Чечни
7
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
Темы дня
Новости партнеров
Реклама