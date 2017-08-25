Кверквелия: "Локомотив" нацелен показать максимальный результат в группе Лиги Европы

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Футболисты "Локомотива" настроены показать максимальный результат на групповом этапе Лиги Европы. Об этом ТАСС сказал защитник столичной команды Соломон Кверквелия.

"Локомотив" сыграет с датским "Копенгагеном", молдавским "Шерифом" и чешским "Злином" в группе F.

"Группа хорошая, но надо выигрывать - если будем терять очки, будет тяжело. Наша команда может спокойно играть со всеми соперниками, нужно сделать максимальный результат. Кто станет нашим основным соперником за первое место в группе? Об этом можно будет говорить только после второго тура", - заявил Кверквелия.

"Мы сейчас думаем только о завтрашней игре [чемпионата России] с "Уралом". Когда настанет пора Лиги Европы, тогда будем разбирать соперников, тренер даст нам установку. Думаю, нормальная группа у нас получилась", - добавил футболист.

Матчи первого тура группового этапа Лиги Европы пройдут 14 сентября.