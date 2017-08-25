Российские ватерполисты победили японцев и вышли в полуфинал Универсиады

ТАСС, 25 августа. Мужская сборная России по водному поло победила команду Японии в четвертьфинальном матче Универсиады, которая проходит в Тайбэе. Встреча завершилась со счетом 12:7.

В полуфинале 28 августа россияне встретятся с итальянцами, которые в 1/4 финала победили голландцев - 6:4.

Универсиада завершится 30 августа.