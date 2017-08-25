"Локомотив" ведет переговоры со "Спартой" о переходе футболиста Караваева

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник чешского футбольного клуба "Спарта" Вячеслав Караваев может продолжить карьеру в российском "Локомотиве". Об этом ТАСС рассказал помощник главного тренера чешской команды Радослав Ковач.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" может выкупить права на 22-летнего Караваева в ходе нынешнего трансферного окна.

"Да, действительно Караваев может продолжить карьеру в "Локомотиве". Речь не идет об аренде, если это случится, то будет полноценный трансфер. Сейчас клубы ведут переговоры по этому поводу", - сказал Ковач.

Предполагаемая сумма трансфера, которую российский клуб выплатит за Караваева, - €2,5 млн.

Караваев перешел в "Спарту" в 2016 году из московского ЦСКА, с 2014 года он играл в аренде в чешских командах "Дукла" и "Яблонец". В прошедшем сезоне провел за "Спарту" 37 матчей в различных турнирах, отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Также он был признан лучшим игроком "Спарты" в прошлом сезоне, став первым иностранцем, который удостоился этой награды.