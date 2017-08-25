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Кокорин: "Зениту" по силам преодолеть групповой этап Лиги Европы

Спорт
25 августа, 16:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

"Зенит" сыграет в группе L с испанским клубом "Реал Сосьедад", норвежским "Русенборгом" и македонским "Вардаром"

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Александр Кокорин

Александр Кокорин

© ТАСС/Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"

МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Зенит" способен преодолеть групповой этап Лиги Европы и выйти в плей-офф турнира. Такое мнение ТАСС высказал нападающий команды Александр Кокорин.

"Зенит" по итогам жеребьевки сыграет в группе L с испанским клубом "Реал Сосьедад", норвежским "Русенборгом" и македонским "Вардаром".

"Считаю, что нам попалась хорошая группа. Все соперники более или менее известные, кроме "Вардара", с ним ничего непонятно. "Зениту" по силам выйти из такой группы в плей- офф", - сказал Кокорин.

Матчи первого тура группового этапа пройдут 14 сентября.

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