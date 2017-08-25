Кокорин: "Зениту" по силам преодолеть групповой этап Лиги Европы

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МОСКВА, 25 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футбольный клуб "Зенит" способен преодолеть групповой этап Лиги Европы и выйти в плей-офф турнира. Такое мнение ТАСС высказал нападающий команды Александр Кокорин.
"Зенит" по итогам жеребьевки сыграет в группе L с испанским клубом "Реал Сосьедад", норвежским "Русенборгом" и македонским "Вардаром".
"Считаю, что нам попалась хорошая группа. Все соперники более или менее известные, кроме "Вардара", с ним ничего непонятно. "Зениту" по силам выйти из такой группы в плей- офф", - сказал Кокорин.
Матчи первого тура группового этапа пройдут 14 сентября.